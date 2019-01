Dresden

Am Donnerstag, 10. Januar, um 18.30 Uhr, findet im Lichthof des Albertinum, Tzschirnerplatz 2, die Podiumsdiskussion „Über Angst und Bildung, Enttäuschung und Gerechtigkeit, Protest und Spaltung in Sachsen/ Deutschland“ statt. Im vergangenen Jahr erwarb das Albertinum Mario Pfeifers neunstündige Videoarbeit aus dem Jahr 2016, welche den gleichen Titel trägt und seit dem im Lichthof zu sehen ist. Das Filmprojekt ist fortlaufend wurde in verschiedenen Filmstudios produziert. Gezeigt werden neun etwa 75-minütige durch Fragen gegliederte Einzelgespräche von Bürgern, die miteinander verwoben wurden und in Großaufnahme zu sehen sind.

Der von Mario Pfeifer angestoßene Dialog über die politische und gesellschaftliche Situation in Sachsen wird in dieser Gesprächsveranstaltung fortgesetzt. Es diskutieren die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping, die Autorin Jana Hensel, der Künstler Mario Pfeifer sowie Direktorin des Albertinums Hilke Wagner. Ab 17 Uhr wird eine auf 75 Minuten gekürzte Fassung der Arbeit im Lichthof zu sehen sein. Die gesamte Videoarbeit kann unter ueber-angst-und-bildung.info angesehen werden.

Von Carolin Seyffert