Dresden

Der Große Garten erreicht Platz 3der bei Google am besten bewerteten deutschen Stadtparks. Das hat „holidu“, eine Suchmaschine für Ferienunterkünfte, herausgefunden. Aufgenommen in den Vergleich wurden öffentliche, kostenfreie Parks in Großstädten mit mehr als 150 000 Einwohnern und mit mindestens 100 Bewertungen.

Der Große Garten in Dresden holt demnach mit einer Gesamtbewertung mit der Note 4,7 – bei insgesamt 4506 Bewertungen – Bronze in der Beliebtheitsskala. Silber geht an den Park Sanssouci Potsdam (4,7 bei 8941 Bewertungen) und Gold an den Volkspark Wuhlheide (4,8 bei 122 Bewertungen).

Von DNN