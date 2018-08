Dresden

Die Affäre um den Pegida-Demonstranten, der sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamts entpuppte, hat am Donnerstag seinen Weg an die Graffitisprühfläche an der Rückseite von Katys Garage auf dem Scheunevorplatz gefunden. Ein Graffitikünstler verewigte hier das Konterfei von Maik G. samt Hut in Deutschlandfarben mit dem Spruch “Grüße an MP Kretschmer” und dem vor allem auf Twitter die Runde machenden Hashtag Pegizei.

