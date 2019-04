Dresden

Wie die Drewag Netz mitteilt, beginnt am Dienstag die Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Michelangelostraße in Zschertnitz. Gebaut wird auf einer Länge von rund 200 Metern zwischen der Räcknitzhöhe bis zur Michelangelostraße 5a. Es sollen Hausanschlussleitungen ausgewechselt und für den Bauzeitraum eine provisorische Wasserversorgungsleitung aufgebaut werden.

Wegen der Arbeiten wird abschnittsweise Parkverbote, Sperrungen der Fußwege und halbseitige Sperrungen der Fahrbahn geben. Im Kurvenbereich vor der Michelangelostraße 7 muss die Fahrbahn vollgesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende August 2019 abgeschlossen sein und kosten rund 200 000 Euro.

Von DNN