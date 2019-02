Dresden

Kein Ende im Streit um die Parksituation in Bühlau: Auf Initiative von Anwohnern ist der geplante Pendler-Parkplatz an der Grundstraße ein Fall für die Justiz geworden. „Die Idee eines Park+Ride-Platzes ist grundsätzlich gut, aber es ist der falsche Platz“, erklärte Michael Goldammer, einer der Initiatoren einer Klage gegen einen Bebauungsplan, den der Stadtrat mit 53-Ja-Stimmen Mitte Mai beschlossen hatte.

Mit diesem Beschluss sollte Baurecht geschaffen werden für etwa 120 Stellplätze auf einer Fläche im Dreieck zwischen Sohlander Straße, Grundstraße und Neukircher Straße. Die Kosten, an denen sich nach früheren Angaben der Verkehrsverbund Oberelbe beteiligen würde, werden auf rund 1,54 Millionen Euro beziffert und sind damit außerordentlich hoch pro Stellplatz. Das liegt vor allem an Kosten für die Sanierung des verrohrten Loschwitzbaches und für Altlasten. Ein Baubeginn ist jedoch offen.

Seit Jahren sorgt die Parksituation in dem Stadtteil für Debatten. Zwischenzeitlich engagierte sich eine Initiative für die Errichtung des Parkplatzes an der Grundstraße. Auslöser waren seinerzeit Veränderungen im Umfeld des Ullerdorfer Platzes. Für die Erweiterung des Gymnasiums Bühlau hatte vor sechs Jahren ein Park-and-Ride-Parkplatz weichen müssen. Ersatz wurde versprochen, aber nicht so schnell geschaffen. Die Volksseele kochte, Anwohner bildeten eine Bürgerinitiative, sammelten Unterschriften, reichten Petitionen ein. Die Pläne für den P+R-Parkplatz an der Grundstraße lagen auf Eis, weil es für den Umbau der Verkehrssituation im Bereich des Ullersdorfer Platzes große Pläne gibt, die aber auch schon sehr lange diskutiert werden. Obwohl es sich um einen Pendler-Parkplatz handeln soll, verspricht sich auch mancher Anwohner eine Entspannung der Parksituation, die von einigen als „katastrophal“ eingeschätzt wird.

Kritiker: Parkplatz wird Verkehr anziehen

Nicht so von Michael Goldammer und seinen Mitstreitern, die seit 2014 aktiv den Prozess begleiten. „Wir teilen diese Einschätzung der Parksituation nicht, für die Lösung eines Problems werden neue geschaffen.“ Der geplante Parkplatz werde Verkehr anziehen, dabei müsste der „Flaschenhals, der engste und gefährlichste Teil der Grundstraße“, eigentlich entlastet werden. Auch die Situation am Ullersdorfer Platz werde sich verschärfen. Wenn der Parkplatz die lokale Parksituation entschärfen soll, wie manche Anwohner vielleicht hoffen, dann wäre es auch kein Park-and-Ride-Parkplatz mehr.

Nach den Angaben der Klageführer liegen die Kosten für einen Stellplatz (Planung und Bau) in der Region von 13000 Euro, an der Waldschlösschenbrücke sind es etwas mehr als 4000 Euro pro Stellplatz. Goldammer bezweifelt, dass wirklich alle Alternativen ausreichend geprüft worden sind. Die Kläger sind zudem der Ansicht, dass die Parkplatzpläne auch dem Flächennutzungsplan widersprechen, der eine Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausweise. Wann das Gericht entscheiden wird, sei unklar.

Nach den Angaben von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) sei der Bebauungsplanes Nr. 3000, Dresden-Bühlau Nr. 9, in dessen Geltungsbereich der Parkplatz liegt, mit der Veröffentlichung am 9. August 2018 im Dresdner Amtsblatt in Kraft gesetzt worden. . Beim sächsischen Oberverwaltungsgericht gebe es einen Normenkontrollantrag, der die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes beziehungsweise der Satzung prüfe. Inhaltlich machte der Bürgermeister zum Rechtsstreit keine Angaben. „Zu einem laufenden Gerichtsverfahren äußern wir uns wie üblich nicht“, erklärte Schmidt-Lamontain.

Von Ingolf Pleil