Dresden

Holger Zastrow, Vorsitzender der Fraktion FDP/Freie Bürger, steht an einem Bauzaun auf dem Rathausvorplatz und schüttelt den Kopf: „Das ist ein Schildbürgerstreich allererster Güte. Die Stadt verschenkt bares Geld.“ Den Zorn des Fraktionsvorsitzenden erregt der Umgang der Verwaltung mit der provisorisch asphaltierten Fläche neben der Trümmerfrau.

Im November 2017 hatte die CDU-Fraktion den Asphaltplatz, der im Zuge der Rathaussanierung entstanden war, für sich entdeckt und gefordert, dass die Verwaltung dort zusätzliche Parkplätze schafft. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) prüfte und öffnete den Platz vor der Eröffnung des Striezelmarktes. Parkbuchten wurden nicht markiert, bis zu 50 Autofahrer konnten hier ihren fahrbaren Untersatz abstellen.

Jetzt zieht sich ein Bauzaun quer über einen Teil der Fläche, dahinter stehen ein Baucontainer und Fahrzeuge des Bauunternehmens, das am Altmarkt ein Wohngebäude errichtet. Für die Allgemeinheit dagegen ist Parken passé. „Eine Teilfläche des Flurstücks mit einer Größe von etwa 1000 Quadratmetern wurde auf Basis eines privatrechtlichen Freiflächenmietvertrages als Baustelleneinrichtung an ein Privatunternehmen vermietet. Die monatliche Miete beträgt 2030 Euro“, teilte Schmidt-Lamontain auf Anfrage von Zastrow mit.

„Ich finde es ja gut, dass die Stadt einem Unternehmen entgegenkommt“, sagt Zastrow. „Aber das könnte man intelligenter als auf diese Art und Weise machen.“ In der Innenstadt seien Parkplätze knapp, vor dem Rathaus werde das schmale Angebot durch die Dauervermietung weiter reduziert. „Abends und an den Wochenenden stehen die eingezäunten Flächen leer, während Dresdner und ihre Gäste keinen Parkplatz im Zentrum finden und runden drehen müssen“, so Zastrow. „Es ist mir ein Rätsel, wie man sich so etwas ausdenken kann.“ Zumal ein öffentlicher Parkplatz für 50 Autos garantiert höhere Einnahmen bringe als der monatliche Mietzins.

Schmidt-Lamontain weist darauf hin, dass die Nutzung als temporärer Stellplatz in der Vorweihnachtszeit 2017 nur geduldet worden sei und die Stadt keine Einnahmen generiert habe. Perspektivisch soll die Fläche wieder als Baustelleneinrichtung für die Rathaussanierung dienen, kündigt der Baubürgermeister an. Nach Abschluss der Arbeiten werde die Fläche entsiegelt und zu einer öffentlichen Grünfläche mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet.

„Die Rathaussanierung steht doch noch in den Sternen. Die Dresdner brauchen dagegen jetzt Parkplätze“, sagt Zastrow und erinnert daran, dass mit Baubeginn des Verwaltungszentrums 2020 oder 2021 weitere Stellplätze am Ferdinandplatz wegfallen.

Von Thomas Baumann-Hartwig