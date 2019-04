In Dresden kostet Parken auf kommunalen Stellplätzen im Stadtzentrum 0,50 Euro je 20 Minuten, sechs Euro im Tagestarif. In den Zonen 2 und 3 sind es dagegen nur 0,25 Euro je halbe Stunde und drei Euro im Tagestarif. Diese Regelung gilt seit dem 30. Juni 2006, die vorherige Gebührenordnung hatte zuvor zweieinhalb Jahre gegolten.

Zum Vergleich: 1. Eine Einzelfahrt im VVO (eine Stunde und eine Tarifzone) kostet 2,40 Euro, ermäßigt 1,60 Euro. 2. In den Parkhäusern der Innenstadt werden höhere Gebühren aufgerufen als auf den kommunalen Flächen. Das zeigt sich laut einer DNN-Recherche vom März 2018 vor allem bei längerem Parken. So kostet die erste Stunde in den billigsten Innenstadt-Parkhäusern wie auf der Straße 1,50 Euro. Für weitere Stunden kommen dann meist höhere Sätze hinzu, der Tagestarif reicht gar von 7,50 Euro bis 28 Euro.

In anderen Städten werden Parkgebühren teils ganz anders berechnet. Das zeigt zum Beispiel der Blick nach Leipzig. Laut der dort seit acht Jahren geltenden Gebührenverordnung kostet Parken in der Innenstadt einen Euro je halbe Stunde. In zwei weiteren Zonen werden 0,70 Euro bzw. 0,30 Euro je halbe Stunde verlangt. Wer länger als drei Stunden parkt, zahlt fünf Euro.

In Chemnitz hat der Stadtrat vor zwei Jahren eine neue Parkgebührenverordnung beschlossen. In der Innenstadt kostet Parken dort 0,50 Euro für die ersten 40 Minuten und im Anschluss für jede angefangene 20-Minuten-Frist. Eine Stunde parken kostet also dort einen Euro, zwei Stunden dagegen schon 2,50 Euro.

In Berlin kümmern sich die Bezirke um die Parkraumbewirtschaftung. In Mitte werden je Viertelstunde Gebühren zwischen 0,75 und 0,25 Euro fällig, kostet die Stunden also bis zu drei Euro.

In München kostet Parken seit vergangenem Jahr je nach Zone entweder 0,50 Euro je 15 Minuten oder 0,20 Euro je zwölf Minuten. Für die Stunde werden also 2,50 Euro in der Innenstadt, anderswo ein Euro verlangt.

In Hamburg kostet die Stunde Parken seit 2017 in der Innenstadt drei Euro und in der billigsten Zone 0,60 Cent.

In Köln werden im Stadtbezirk Innenstadt seit Inkrafttreten der aktuellen Verordnung vor acht Jahren 0,10 Euro je angefangene drei Minuten und 0,05 Euro je angefangene zwei Minuten im sonstigen Stadtgebiet verlangt. Das macht in der Stunde zwei Euro oder 1,50 Euro.