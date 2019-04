Dresden

Am Sonntag startet die Parkeisenbahn in ihre 70. Fahrsaison. Gegen 13.50 Uhr werden sich die kleinen Loks am Palaisteich im Großen Garten in Bewegung setzen. Wie in jedem Jahr werden zuvor von Parkeisenbahn-Chef Robert Böpple die neuen Assistenten ernannt. In diesem Jahr erhalten 15 jugendliche Parkeisenbahner die silberne Kordel, die an der Dienstmütze getragen wird und das Kennzeichen der Assistenten ist.

Außerdem wird es ab Sonntag für 34 Parkeisenbahnneulinge aufregend, denn es ist ihr erster Einsatz als Fahrdienstleiter, Aufsicht, Sperre oder Zugschaffner. Die Parkeisenbahn ist bis zum Ende der Herbstferien am 27. Oktober in der Regel dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, im Juli und August auch montags unterwegs.

Von DNN