Dresden

Gewusel auf dem Fluss: Nicht große Dampfer, sondern kleine Boote bestimmten am Sonntag das Bild auf der Elbe. Der Grund: Der Verein Kanusport Dresden e.V. hatte zum zwölften Mal zum „Großen Dresdner Anpaddeln“ eingeladen. Zahlreiche Paddler kamen dem Aufruf nach und machten sich auf den Weg in Richtung historischer Altstadt mit der Frauenkirche – und sorgten so für bunte Akzente auf blauem Grund.

Von DNN