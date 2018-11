Dresden

Bereits zum fünften Mal in Folge findet am Samstag, den 17. November die Ausbildungsmesse „Onkel Sax“ in Dresden statt. Jugendliche und unentschlossene Berufsanfänger haben die Möglichkeit, sich mit Vertretern und Auszubildenden aus fast 70 Unternehmen auszutauschen. Auf dem vor rund einem Jahr neu eröffneten Campus der AWV-Gruppe am Straßburger Platz stellen sich Firmen aus unterschiedlichsten Branchen von 10 bis 14 Uhr an Ständen vor, verteilen Flyer und Prospekte. Zusätzlich finden zahlreiche Mitmachaktionen statt, in welchen sich Interessierte einen praktischen Einblick in das jeweilige Handwerk oder Unternehmen verschaffen können. Darüber hinaus können sich Messebesucher für ein Bewerbungsfoto stylen lassen und erhalten gleichzeitig Informationen über den Beruf des Friseurs. Gleich im Anschluss fertigt ein Fotograf auf Wunsch kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos an und die Personalkanzlei Hindenburg bietet einen Check der persönlichen Bewerbungsmappen der Messebesucher an.

Neben Vertretern aus der Wirtschaft stellen sich auf der Messe drei berufliche Gymnasien, zwei Fachoberschulen, zwölf berufliche Schulen, acht Studiengänge und fünf berufsbegleitende Studiengänge sowie über 270 Weiterbildungskurse aus den Bereichen Wirtschaft, Pädagogik und Pflege vor.

Mehr Informationen sind im Netz unter www.onkel-sax.de abrufbar.

Von awo