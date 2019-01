Dresden

Die Arbeitsgruppe „13. Februar“ sucht gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden Freiwillige aus Vereinen und Institutionen, die als Ordner während des Aufbau und der Sicherung der Menschenkette am 13. Februar mitwirken möchten. Traditionell ist an diesem Tag eine Menschenkette geplant, an der im vergangenen Jahr als 10 000 Menschen teilnahmen und die Dresdner Innenstadt umschlossen. Die freiwilligen Helfer sollten am 13. Februar zwischen 16 und 18.30 Uhr zur Verfügung stehen. Eine Einweisung mit kurzer Schulung findet am Mittwoch, 13. Februar, um 16 Uhr im Stadtmuseum an der Wilsdruffer Straße 2 statt. Anlässlich der Luftangriffe auf Dresden vom 13. bis 15. Februar 1945 erinnert die Menschenkette in diesem Jahr unter dem Motto „Geteilte Geschichte – gemeinsame Zukunft“ an die Opfer der Zerstörung der Stadt sowie an die Verbrechen von Nationalsozialismus und Krieg.

Interessierte können sich unter www.dresden.de/ordner per Online-Formular oder telefonisch unter der Nummer 0351-4882069 anmelden.

Von DNN