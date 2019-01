Im Rahmen des 14. Semperopernballs am 1. Februar wird erstmals der „Sachsen-Preis“ verliehen. Die Auszeichnung geht an den Unternehmer und Wohltäter Jürgen Preiss-Daimler. Ein weiterer St. Georgs Orden wird an den ehemaligen Rennfahrer und amtierenden Präsidenten des Automobilverbandes FIA, Jean Todt, übergeben.