Dresden

27 Oldtimer auf Dresdens Straßen wurden am Sonntag wieder zum „rollenden Museum“: Vom Volksfest an der Marienbrücke bis nach Langebrück zur Gaststätte Hofewiese fuhren die Jahrzehnte alten Wagen bei gutem Wetter entlang und boten den Dresdnern einen Einblick in die Geschichte der Automobilindustrie.

Vom Wartburg bis zum VW-Käfer waren Fahrzeuge zu bestaunen – nur Trabis fehlten. Dafür konnten Zuschauer der Autoparade etwa DKW-Fahrzeuge aus sächsischer Produktion und einen Ford A Deluxe Roadster aus Amerika sehen, die jeweils in den 1930er Jahren verkauft wurden.

Sechs Mal im Jahr fahren einige der 70 Mitglieder des Oldtimerclubs Motor-Veteranen aus und legen dabei eine Strecke von 40 bis 100 Kilometern in Dresden und der Umgebung zurück. Die Aktion diene jedoch nicht der Zurschaustellung von Statussymbolen, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Uwe Mißbach. „Die Leute freuen sich, wenn sie alte Autos sehen können, die teilweise in ihrer Region gebaut wurden. Sie können sich damit identifizieren und es bereitet ihnen Freude, zuzuschauen. Wir möchten mit den Fahrzeugen nicht angeben, immerhin fahren wir keine hochglanzpolierten Wagen, die perfekt aussehen. Vielmehr soll es ein rollendes Museum zum Anfassen sein, das man an der Endstation auch von Nahem betrachten kann.“

Der Verein wurde 1961 gegründet und nimmt gerne Mitglieder auf, die ein über 30 Jahre altes Auto besitzen und damit zum „Kfz-technischen Kulturgut“ beitragen möchten, erklärt Mißbach.

Von Katharina jakob