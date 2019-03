Dresden

Um Dresden international bekannter zu machen und die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region zu intensivieren, reist Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gemeinsam mit dem Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Robert Franke, am Sonnabend nach Asien. Die erste Station auf der zehntägigen Reise ist Vietnam. Hilbert und Franke folgen einer Einladung in die alte Kaiserstadt Hue, die an Kooperationen mit Dresden in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Kulturerhalt, Denkmalschutz, Tourismus und Museumsmanagement interessiert ist.

Unterwegs mit der Delegation des Ministerpräsidenten

Dazu stehen Treffen mit Vertretern verschiedener Fakultäten der Universitäten, mit dem Leiter des Denkmalschutzzentrums sowie Besuche von Sehenswürdigkeiten und Denkmäler auf dem Programm. Danach schließen sich Oberbürgermeister Hilbert und Franke einer Delegation des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) an, die den wirtschaftsstarken Stadtstaat Singapur besucht.

Wie auch in Dresden sitzen in Singapur viele Unternehmen in den Bereichen Mikroelektronik und Industrie 4.0. Die Rundreise der Dresdner Politiker endet schließlich im chinesischen Peking. Die letzten beiden Tage vor der Rückreise am 19. März werden dort für Investoren- und Kooperationsgespräche genutzt.

„Netzwerke müssen gepflegt und ausgebaut werden“

„Ich verspreche mir von der Asien-Reise viele neue Kontakte und Kooperationen auf den unterschiedlichsten Feldern anzubahnen. Dresdens Wirtschaft und Wissenschaft sind fest in internationale Strukturen eingebunden. Nachhaltigen Erfolg kann unsere Stadt nur haben, wenn diese Netzwerke gepflegt und ausgebaut werden“, nennt Hilbert Gründe für die Rundreise.

„Besonders gespannt bin ich auf die den Aufbau von neuen Kooperationen in Vietnam, da wir eine große Community mit vietnamesischen Wurzeln in Dresden haben, der ich eng verbunden bin“, führt er fort.

Von DNN