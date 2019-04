Dresden

Wegen dringender Reparaturarbeiten wird eine von drei Fahrspuren auf dem Blauen Wunder bis Freitag zeitweise gesperrt. Das führte immerhin am gestrigen Dienstag nicht zu größeren Staus, woran sicher auch die Osterferien ihren Anteil haben.

Der Fahrstreifen – am Dienstag war es einer der zwei in Richtung Blasewitz – wird laut Stadt punktuell zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt. Grund ist ein Riss über die gesamte Fahrbahnbreite, der dringend repariert werden muss. Zeitgleich werden die Abläufe auf der Brücke gereinigt.

Die Notreparatur der Elbbrückenstraße – so heißt die Fahrbahn am Blauen Wunder – kostet etwa 8500 Euro. 2020 soll die Reduzierung auf zwei Fahrspuren – je eine pro Fahrtrichtung – eine Einrichtung von längerer Dauer werden. Ab dann steht die mehrjährige Brückensanierung an.

Von DNN