Frisches Konzept für traditionelles Ereignis: Das Drachenboot-Festival Dresden bietet in diesem Jahr viele Neuigkeiten. „Wir wollen der Sache wieder mehr Leben einhauchen“, erklärt Robert Ringel vom Veranstalter, dem Wassersport-Verein „Am Blauen Wunder“.

Die Wiederbelebung beginnt mit einem neuen Termin. Erstmals findet das Festival-Wochenende nicht mehr parallel zum Elbhangfest statt. Bereits eine Woche zuvor, vom 21. bis 23. Juni, geht das „ Volksfest“ über die Bühne, wie Geschäftsführerin Eva Wagner von der Sportwerk GmbH den Veranstaltungscharakter beschreibt. Gemeinsam mit „Waterloo Produktion“ gehört ihr Unternehmen zu den neuen Partnern für das Festival.

„Das Herz bleiben die Wettkämpfe auf dem Wasser“, erklärt Ringel. Sie sind auf den Sonnabend, den 22. Juni konzentriert. 60 Teams gehen an den Start, kämpfen in 48 Rennen um 12 Pokale. Wie immer durchpflügen 18 Paddler nach dem Kommando von der Frau oder dem Mann an der Trommel die Elbe und kämpfen sich über 400 Meter flussabwärts dem Blauen Wunder entgegen.

Pagode für jedes Team

Wenn die Teams in Loschwitz die Boote verlassen, stehen sie vor einer der größten Veränderungen – dem Festgelände. Hier werden 30 Pagoden am Vormittag und am Nachmittag jeweils einem Team zur Verfügung stehen. Für den Freitag können sie bereits zum Grillabend („Barbecue-Event“) gemietet werden.

Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde: Zum Auftakt bringen die Veranstalter am 21. Juni alle fünf Elemente der chinesischen Lehre am Loschwitzer Ufer zusammen. Im Zentrum steht dabei das Entflammen eines 15 Meter großen Holzfisch-Konstruktes – es seht symbolisch für den Karpfen, der einst den Dichter Qu Yuan retten wollte, der von ca. 340 v. Chr. bis 278 v. Chr. lebte und sich in einen Fluss gestürzt hatte. Qu wird ein ganz besonderer Patriotismus zugeschrieben und ihm zu Ehren entstanden in China ursprünglich die Drachenboot-Wettkämpfe.

Am Sonntag wird Festival zum Testival

Auch zwischen den einzelnen Rennen soll keine Langeweile aufkommen. „Wer seinen ersten Lauf gewinnt, hat unter Umständen mit dem Finale sein nächstes Rennen gegen Mittag“, erläutert Sportwerk-Chefin Wagner. Deshalb können sich die Teams in der Zwischenzeit an weiteren Wettbewerben beteiligen und beispielsweise beim Tauziehen mit anderen Mannschaften ihre Kräfte messen. Überhaupt soll alles enger zusammenrücken. Familien und Freunde der Teammitglieder können ohne Eintritt aufs Festgelände kommen – laut Veranstalter einer der Hintergründe für die zeitliche Trennung vom Elbhangfest.

Am Sonntag schließlich wird das Festival zum Testival. Unter Einbindung verschiedener Dresdner Wassersportvereine und Partner aus dem Bereich der Sportausrüstung besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Sportarten zu testen und mit Aktiven ins Gespräch zu kommen.

Die rege Nachfrage scheint den Organisatoren schon recht zu geben. Für die Teamanmeldung gibt es schon eine Warteliste. Das Interesse ist wie in den Vorjahren groß. Und noch etwas ist wie immer: Die Teams, die es im Wettkampf aufs Treppchen schaffen, werden ganz traditionell belohnt: mit einer Eistorte.

Von Ingolf Pleil