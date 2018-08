Dresden

Am 3. September startet das neue Freiwilligenjahr der Jugendfreiwilligendienste. Allein beim Paritätischen Sachsen beginnen über 320 junge Menschen ihr Freiwilligenjahr in sozialen und ökologischen Einrichtungen. „Junge Menschen wollen sich freiwillig engagieren. Das zeigen erneut die Bewerbungszahlen für den ab September startenden Freiwilligenjahrgang. Allein bei uns beginnen über 320 Jugendliche ihr Engagement. Die Diskussion um ein Pflichtjahr ist also völlig überflüssig. Wir sollten vielmehr über die Stärkung der vorhandenen Freiwilligendienste sprechen“, sagt Michael Richter, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Sachsen, zur derzeitigen bundespolitischen Debatte.

Bei der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen gGmbH sind bereits seit Wochen alle der rund 200 Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) besetzt. Gleiches gilt für das FSJ „Chance“, bei dem die Begleitung der Jugendlichen enger erfolgt und der Fokus verstärkt auf der Berufsorientierung liegt. Nur im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) sind noch wenige Restplätze frei. Von allen sächsischen Trägern werden im Freistaat insgesamt etwa 2.500 Plätze im FSJ und 360 Plätze im FÖJ angeboten.

Von DNN