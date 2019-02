Dresden

Das Blobel-Haus am Dresdner Neumarkt hat einen neuen Eigentümer. Das noch im Bau befindliche Gebäude ist an einen Interessenten aus Berlin verkauft worden. Der einstige Bauherr, der Frauenkirchen-Mäzen und Medizinnobelpreisträger Günter Blobel, war vor einem Jahr verstorben. Daraufhin hatte seine Witwe einen Hamburger Rechtsanwalt damit beauftragt, sich um die Immobilie zu kümmern.

Dem Naturwissenschaftler Günter Blobel lag das Vorhaben stets besonders am Herzen. Mit dem etwa acht Millionen Euro teuren Wiederaufbau des früheren Kaufhauses „Au petit bazar“ wollte er einen Anziehungspunkt für kunstinteressierte Dresdner und Gäste der Stadt schaffen. Das geschichtsträchtige Gebäude sollte eine Art Vermächtnis sein.

Innenausbau läuft

Dazu hatte er im Erdgeschoss ei­ne Galerie vorgesehen, in den oberen Etagen sind Wohnungen geplant. Ganz originalgetreu ist der Neubau allerdings nicht. So ist die Schaufensterfront im Erdgeschoss kleiner ausgefallen, das Dach wurde verändert und die Decken sind höher. Das hatte zwischenzeitlich so­gar für Streit zwischen dem Bauherren und der Gesellschaft Historischer Neumarkt geführt.

Große Teile des Gebäudes sind inzwischen fertiggestellt. Aktuell läuft der Innenausbau, Handwerker verschiedener Gewerke sind auf der Baustelle zu Gange. Die spannende Frage ist nun jedoch, wie der neue Eigentümer mit dem Ansinnen und den baulichen Vorgaben des Dresdner Gönners umgehen will.

Welche Rolle Blobels Vorstellungen spielen, bleibt unklar

Bisher hatte die der Architekt Michael Kaiser als Planer federführend umgesetzt. Doch wie Michael Kaiser nun gegenüber DNN erklärte, ist er inzwischen nicht mehr mit an Bord. Welche Pläne nun auch immer der neue Eigentümer hat – er möchte sie offenkundig ohne den Dresdner Architekten und seine Expertise verfolgen.

Bei wem genau es sich um den neuen Eigentümer handelt, wollte die von der Witwe betraute Anwaltskanzlei, die den Immobiliendeal jetzt abgewickelt hat, nicht sagen. Auch zu der Frage, inwieweit die Vorstellungen Günter Blobels im Kaufvertrag eine Rolle spielten, möchte sich die Kanzlei nicht äußern. Nach Auskunft der Stadtverwaltung hat der neue Eigentümer den gesetzlichen Regeln folgend den Bauherrenwechsel im Rathaus angezeigt. Weitere Anträge auf Ergänzungen oder Veränderungen zum bisherigen Bauantrag liegen demnach aber nicht vor.

Ein prägendes Erlebnis

Günter Blobel war 1936 in Schlesien geboren worden und musste mit seiner Familie zum Ende des Krieges vor der anrückenden Roten Armee aus seiner Heimat flüchten. Auf dem Weg in Richtung Westen kam er nur wenige Tage vor den verheerenden Bombenangriffen durch Dresden, erlebte die Stadt somit noch im unzerstörten Zustand. Die Angriffe selbst erlebte er aus Entfernung von etwa 30 Kilometer mit – ein prägendes Erlebnis.

Dresden blieb der nach Amerika ausgewanderte Günter Blobel ein Le­­ben lang verbunden. Er engagierte sich unter anderem für den Wiederaufbau der Frauenkirche und den Bau der Synagoge. 1999 hatte er den Medizin-Friedensnovellpreis erhalten – fast das gesamte Preisgeld spendete er für Wiederaufbauprojekte in Dresden. Am 18. Februar des vergangenen Jahres war der 81-Jährige in New York einem Krebsleiden erlegen.

Von Sebastian Kositz