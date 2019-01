Dresden

Der Arzt und Wissenschaftler Christian Thomas übernimmt die Leitung der Urologie am Uniklinikum. Der auf Tumorbiologie spezialisierte Professor aus Mainz löst Professor Manfred Wirth ab. Künftig will Thomas die Tumorforschung an der Urologiestation, die jährlich rund 5600 Patienten hat, stärken. „Ich übernehme eine renommierte Klinik“, sagt Thomas über das 100-köpfige Team aus Ärzten und Pflegern.

Thomas ist Experte auf dem Gebiet der minimalinvasiven Operationsmethoden und in der Tumorbiologie. Er forscht zum Beispiel an einem „Stat5“-genanntem Protein, das bei Prostatakrebs eine Rolle spielt. In mehreren Studien gelang es ihm, mit Medikamenten dieses Portein auszuschalten und dadurch das Tumorwachstum zu verlangsamen.

Von tg