Dresden

Ab Februar leitet Prof. Sören Torge Mees die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Standort Friedrichstadt. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Helmut Witzigmann an, der die Klinik über zwölf Jahre prägte. Mees sei „ein ausgewiesener Experte für minimalinvasive Eingriffe“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Der 41-Jährige habe zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt der Poliklinik und Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Dresdner Uniklinikums gearbeitet.

Von DNN