Dresden

Bagger graben sich durchs Erdreich, wenige Meter weiter drücken Walzen bereits frischen, schwarzen Asphalt auf den Boden. Am Wasaplatz, auf der Oskarstraße und auf der Tiergartenstraßen packen die Bauleute mit großen Eifer an. An vielen Bereichen liegen inzwischen die neuen Gleise für die Straßenbahn. Schon im Frühsommer, so das ehrgeizige Ziel, sollen auf dem Abschnitt in Strehlen die Trams rollen.

Der etwa 1,1 Kilometer lange Abschnitt gehört zur sogenannten Campuslinie im Stadtbahn-2020-Projekt, die später einmal Straßenbahnen von der Kesselsdorfer Straße über Nossener Brücke und Zelleschen Weg bis zur Tiergartenstraße befahren sollen. Dabei geht es in Strehlen vor allem darum, den Wasaplatz barrierefrei auszubauen und die Straßenbahngleise von der maroden Wasastraße auf die Oskarstraße zu verlegen. Dort entsteht unmittelbar am Haltepunkt Strehlen ein neuer Tramstopp, der das Umsteigen in die S-Bahn erleichtern soll.

Die Arbeiten sollten eigentlich schon längst beendet und der Anblick von Straßenbahnen der Linien 9 und 13 ein gewohnter, alltäglicher Anblick auf der Oskarstraße sein. Wegen eines Formfehlers im Planfeststellungsverfahren gab es jedoch im Bau eine 14-monatige Baupause, was vor allem den Anwohnern viele Nerven und die Stadtkasse nach Schätzungen um die fünf Millionen Euro gekostet hat. Deshalb ist der rasche Fortschritt auf der lange Zeit brach liegenden Baustelle für viele Strehlener einen Baustellenbesuch wert – gerade bei gutem Wetter versammeln sich viele Neugierige am Rande des Geschehens.

Das wird sich ab dem Sommer auf den Wasaplatz konzentrieren, wenn Oskarstraße und Tiergartenstraße längst fertig sind. Der Platz soll schließlich auch noch aufgehübscht und zu einem Mobilitätspunkt umgestaltet werden. Im Herbst sollen diese Arbeiten beendet sein.

Von seko/uh