Das Geschehen ist fest einstudiert. Anhalten, Tür auf, Kind raus – und wieder anfahren. Immer neue Autos stoppen in enger Abfolge vor der Grundschule in Naußlitz. Es ist eine Choreographie besorgter Eltern, die in Herrgottsfrühe ihren Nachwuchs mit dem Auto zum Un­terricht karren. Limousinen und Kleinwagen halten am Rand der en­gen Saalhausener Straße – oder gleich auf dem Gehweg. Und da­zwischen suchen sich andere Au­tos, große Linienbusse und vor allem viele kleine Schulkinder ihren Weg.

Andreas Becht kennt solche Szenen zur Genüge. Der Regionalbeauftragte für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom Auto Club Europa ( ACE) beobachtet das Phänomen der Elterntaxis schon seit et­lichen Jahren mit Sorge. Verstellte Sichtfelder, riskante Wendemanöver – immer wieder bringen El­tern, die ihre Kinder im Auto sicher zur Schule bringen wollen, andere in Gefahr. „Wir erleben, dass durch El­terntaxis immer wieder sämtliche Verkehrsregeln verletzt werden“, er­­­klärt Andreas Becht.

Mit seinen Mitstreitern vom ACE hat er sich am Dienstagmorgen vor der Grundschule Naußlitz postiert. Es ist der offizielle Auftakt der bundesweiten Ak­tion „Goodbye El­terntaxi“, die der Club im Kampf für mehr Sicherheit ins Leben gerufen hat. Bis Ende Juli wollen etwa eintausend ehrenamtlich engagierte Clubmitglieder in allen Winkeln der Republik die Situationen vor ausgesuchten Grundschulen erfassen, an­alysieren und konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten.

Wirkung des Halteverbots begrenzt

An der Saalhausener Straße in Naußlitz haben Andreas Becht und die anderen Mitglieder an diesem Morgen schon einmal reichlich zu notieren. Zwar hatte die Stadt vor einigen Wochen ein Halteverbot di­rekt gegenüber des Schulhauses an­geordnet. Doch längst nicht jeder hält sich daran, wie an diesem Morgen offensichtlich wird. Und auch sonst ist die Wirkung eher be­grenzt. Denn die Autos stoppen nun einfach kurz davor oder dahinter.

Insgesamt 256 Kinder besuchen die Schule im Dresdner Südwesten. Wie viele von ihnen jeden Morgen mit dem Auto gebracht werden – das kann Schulleiterin Anke Bechstädt nicht genau sagen. In Elternbriefen und bei Elternabenden werde immer wieder auf die Probleme hingewiesen. Einige Eltern zeigen dann durchaus Verständnis, erklärt Anke Bechstädt. Aber es gebe eben auch frustrierte Reaktionen. Nachhaltigen Erfolg hätten die Appelle bisher je­denfalls noch nicht gehabt.

Kein böser Wille der Eltern

Auch eine junge Mutter, die tagtäglich ihre beiden Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Grundschule fährt, will sich davon nicht abbringen lassen. Der Schulweg ihrer beiden Schützlinge sei lang und ge­fährlich: „Da gilt zwar überall Tempo 30, aber es hält sich ja keiner dran“, klagt sie. Dass sie andere Kinder gefährdet, glaubt die Frau nicht. Schließlich halte sie außerhalb des Halteverbots. Dort behindere sie ja niemanden – außer andere Autofahrer, so die Erklärung.

Andreas Becht unterstellt den El­tern durchaus keinen bösen Willen. Die Besorgnis um die Sicherheit, aber auch Stress und Zeitmangel sind oft Ursache für das Verhalten. „Aber es ist eben eine trügerische Sicherheit“, sagt der ACE-Vertreter. Denn Elterntaxis gefährden nicht nur die Sicherheit anderer Kinder, wie Andreas Becht erklärt: „Die meisten Kinder verunglücken nämlich als Mitfahrer im Auto.“

Elterntaxis tun Kindern keinen Gefallen

Mit der Aktion will der ACE aber nicht nur auf ein längst bekanntes Problem hinweisen, sondern auch vor Ort möglichst konkrete Lösungen aufzeigen. Oft helfe es schon, wenn die Eltern statt vor der Schule in einer nahegelegenen Seitenstraße die Kinder aussteigen lassen. Die ACE-Mitglieder blicken sich deshalb auch sehr genau im Umfeld der Schulen um – suchen dort beispielsweise nach Parkplätzen, wo sicheres Aussteigen möglich ist. In der Nähe der Grundschule Naußlitz gebe es etwa den Parkplatz eines Getränkemarktes, der aus Sicht von Andreas Becht durchaus geeignet ist.

Dass die Kleinen dann durchaus noch ein paar Schritte in eigener Verantwortung zur Schule laufen, nehmen die Mitstreiter vom ACE bewusst in Kauf. „Auf dem Rücksitz des elterlichen Autos erlernen die Kinder ganz sicher keine Verkehrskompetenz“, sagt Andreas Becht. Allein schon deshalb werde den ei­genen Kindern mit den Elterntaxis kein Gefallen getan.

Verkehrsminister Dulig ist Schirmherr der Aktion

Eine Ansicht, die auch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) teilt. Der stellvertretende Mi­nisterpräsident ist Schirmherr der vom ACE gestarteten Aktion, hatte sich am Dienstagmorgen ebenfalls vor Ort mit eingefunden. Auch er appelliert an die Eltern, sich vor diesem Hintergrund ihrer Verantwortung bewusst zu werden – und sich nicht hinter Ausreden zu verstecken. Denn die Gehwege oder die Fahrt mit dem Bus würden durchaus die nötige Si­cherheit bieten.

Eine wichtige Säule, so sagt Martin Dulig, sei dabei allerdings auch die Verkehrserziehung. An der Grundschule Naußlitz wird die rege praktiziert. „Wir üben regelmäßig mit den Kindern, gehen dazu mit ihnen auch in die Umgebung“, sagt Schulleiterin Anke Bechstädt. Und sie hat seit kurzem noch ein Argument mehr gegen die Elterntaxis. Denn die Stadt habe sich ihren Worten zufolge inzwischen durchgerungen, an der Saalhausener Straße sichere Übergänge zu schaffen. So sei demnach die Einrichtung von Querungen in Höhe der Düsseldorfer Straße nahe der Schule sowie weiter nördlich im Bereich der Koblenzer Straße geplant.

