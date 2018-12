Dresden

Die Arbeiten an der neuen Bundesstraße 6 in Cossebaude gehen voran. Über die neue Brücke über die Bahnlinie am Stauseebad Cossebaude kann seit einigen Tagen einspurig gefahren werden. Die Arbeiten am Brückenneubau begannen im Mai dieses Jahres mit einer Vollsperrung und sollten eigentlich bis zum Herbst beendet sein, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr damals informierte.

Nun ist immerhin ein Fortschritt zu erkennen. Noch nicht verstummt sind damit die Diskussionen um die Verlegung der B 6 in Cossebaude, Mobschatz und Stetzsch. Dort soll die Bundesstraße nach Abschluss der Arbeiten nahe der Bahnstrecke verlaufen.

Von DNN