Dresden

Die Baugemeinschaft Pieschen lädt Interessierte ein, sich am Montag, 7. Januar, um 16 Uhr über Wohnungen im Neubauprojekt „Rosa Melodie“ an der Rosa-Steinhart-Straße zu informieren. Das Bauforum Dresden in der Friedrichstadt lädt am Montag zum Beratungstermin in die Friedrichstraße 29 (Vorderhaus, 2. Obergeschoss) ein.

Zehn Wohnungen zählt das Objekt. Sie verfügen über Balkone, eine gemeinsame Dachterrasse und einen kleinen Garten. Es gibt einen Aufzug, einen Gemeinschaftsraum, Fahrradabstellplätze und Car-Sharing-Stellplätze im Erdgeschoss. Das Grundstück schließt an die Kleingärten und den neuen Spielplatzbereich (shared space) der „Pieschener Melodien“ an und ist besonnt.

Einen Termin gibt es nur mit Voranmeldung unter info@ bauforum-dresden.de. Weitere Informationen gibt es unter bauforum-dresden.de.

Von DNN