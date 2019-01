Dresden

Zum Schuljahr 2019/2020 eröffnen in Dresden fünf neue Schulen ihre Türen. Abgesehen von der 148. Grundschule in der Dresdner Neustadt und der Universitätsgrundschule in Kleinpestitz werden im Sommer zwei neue Gymnasien in Seidnitz und Gorbitz sowie eine Universitätsoberschule in Kleinpestitz gegründet. Für die drei weiterführenden Schulen gibt es in den kommenden Wochen Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern. Dabei beantworten Vertreter des Schulverwaltungsamtes und des Landesamtes für Schule und Bildung Fragen rund um die Einrichtung der neuen Schulstandorte.

Die neue Universitätsschule beispielsweise ist ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Dresden mit der Landeshauptstadt Dresden. Im Schulversuch sollen unter wissenschaftlicher Begleitung innovative Formen des Lehrens und Lernens erarbeitet und erprobt werden. Mit der Universitätsoberschule ist eine dreizügige Oberschule im Schulgebäude an der Cämmerswalder Straße 41 geplant, die im August ihren Betrieb aufnimmt. Am Mittwoch, 23. Januar, findet dort ab 18 Uhr ein Informationselternabend statt.

Das Gymnasium Linkselbisch-Ost (LEO) am Standort Berthelsdorfer Weg in Seidnitz startet mit drei fünften Klassen und will nach Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an die Bodenbacher Straße ziehen. Interessierte Eltern sind am Dienstag, 5. Februar, ab 18 Uhr in die Schulräume am Berthelsdorfer Weg 2 eingeladen.

Am Leutewitzer Ring in Gorbitz öffnet ebenfalls ein Gymnasium mit drei Zügen. Vorerst wird nur ein Teil des bestehenden Schulgebäudes genutzt. Nach dem Auszug des Berufsschulzentrums für Wirtschaft „Franz-Ludwig-Gehe“ soll das Gymnasium Gorbitz fünfzügig ausgebaut werden. Der Informationsabend für interessierte Eltern findet am Dienstag, 12. Februar im Schulgebäude am Leutewitzer Ring 141 statt. Anmeldungen für die fünf neuen Schulen sind nach Erhalt der Bildungsempfehlungen im März 2019 möglich.

Von DNN