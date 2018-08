Dresden

Am Sonntag, den 2. September lädt das Jugend-Öko-Haus Dresden von 13 bis 17 Uhr zu einem Naturfamilientag rund um das kleine Kavaliershaus am Palaisteich im Großen Garten ein. Unter dem Motto „Sommerausklang im Park“ erwartet die Besucher Wissenswertes zur Tierwelt des Großen Gartens, ein exklusiver Blick in einen ganz besonderen Kindergarten mit den diesjährigen Nachzuchten verschiedenster Terrarientiere, eine tolle Kreativwerkstatt und Musik auf einer offenen Teichbühne. Der Eintritt ist frei.

Von DNN