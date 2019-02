Dresden

Die Dresden-Preisträgerin Kim Phúc Phan Thi, bekannt als „Napalm Girl“, das nackt vor einem Angriff im Vietnamkrieg flieht, ist am 12. Februar in der Dresden International School ( DIS) zu Gast. Mit ihnen will sie anhand ihres eigenen Schicksals über die Themen Krieg und Versöhnung diskutieren.

Mit Projektarbeiten zu beispielsweise Menschenrechten, Journalismus und der Geschichte des Vietnamkriegs haben sich die Schüler der Klassen fünf bis zwölf auf den Besuch vorbereitet. Jetzt wollen sie mit Mädchen auf dem berühmten Foto persönlich sprechen und erfahren, wie sie es geschafft hat, trotz dieses Kriegsgeschehens, ihr Schicksal anzunehmen und den Tätern zu vergeben.

Mittlerweile reist die 55-Jährige um die ganze Welt, um von ihrem Schicksal zu berichten und anderen Kindern, die Opfer von Kriegen und Konflikten geworden sind, zu helfen. Das Mädchen, das die damalige Napalm-Attacke überlebt hat, spricht heute von Versöhnung, ohne die es keinen Frieden geben kann. „ Kim Phúc ist für unsere Schüler eine inspirierende Persönlichkeit. Sie zeigt, wie man aus einer so tragischen Erfahrung etwas Positives macht und als Botschafterin für den Frieden der Gemeinschaft etwas zurückgibt“, erklärt Steven Calland-Scoble, Direktor der Dresden International School.

Von Tomke Giedigkeit