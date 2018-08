Dresden

Der Förderverein Dresden skatet e.V. organisiert am Freitag, den 24. August das letzte Training vor der 100 Kilometer langen Tour im brandenburgischen Fläming am 1. September. Die Elbeparkstrecke am Freitag mit Beginn um 21 Uhr führt auch durch die Neustadt an. Deshalb bitten die Organisatoren um Vorsicht in den belebten Straßen der Neustadt und bei der Einfahrt in den Elbepark sowie nach der Pause bei der Fahrt von der Budapester Straße in den Tunnel Wiener Platz. Den Weisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. Wer noch an der 100 Kilometertour teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 27. August anmelden.

Alle wichtigen Informationen zum Training am 24. August und der Tour am 1. September sind im Netz unter www.nachtskaten-dresden.de abrufbar.

Von DNN