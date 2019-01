Dresden

Ausflug mit Folgen: Die Verfolgungsjagd im Dezember zwischen vier Zebras des Dresdner Weihnachtscircus und Polizeibeamten an der Elbe kommt dem Besitzer der Tiere jetzt teuer zu stehen. Für Polizeieinsatz und Verwaltungsgebühren wird dem Weihnachtscircus-Chef Marius Müller-Milano eine Rechnung in Höhe von 1.161 Euro gestellt. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Volkmar Zschocke an das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz hervor.

Durch ein offenes Tor auf dem Gelände des Weihnachtscircus spazierten die vier Zebras am 17. Dezember des vergangenen Jahres hinaus und begannen damit ihren Ausflug bis zum Sächsischen Landtag. Nach einigen Stunden konnten die Tiere jedoch wieder eingefangen werden.

Die Tierhaltung des Zirkus wurde am Folgetag durch das zuständige Amt der Stadt Dresden überprüft. Verstöße wurden keine festgestellt, so Staatsministerin Barbara Klepsch ( CDU).

Von mb