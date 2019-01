Dresden

Die Dresdner CDU braucht einen neuen Wahlkampfmanager. Der Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber, der schon 2014 den Kommunalwahlkampf organisiert hatte, steht als Wahlkampfmanager nicht mehr zur Verfügung. Das teilte Schreiber am Dienstag dem Kreisvorstand seiner Partei mit. Er ziehe mit diesem Schritt die Konsequenz aus den Geschehnissen auf dem Nominierungsparteitag am Sonnabend.

Ausgang der Kampfabstimmung nicht ausschlaggebend

Seine Entscheidung habe nichts mit dem Ausgang der Kampfabstimmung um Listenplatz 1 im Wahlkreis 1 (Altstadt) zu tun, betonte Schreiber. Stadtrat Hans-Joachim Brauns hatte mit 104 zu 74 Stimmen gegen Schreiber gewonnen. „ Hajo Brauns hat immer mit offenem Visier gekämpft. Ich habe mich dieser Abstimmung gestellt und bin damit einverstanden gewesen, diese auch verlieren zu können. Das ist Demokratie“, erklärte Schreiber.

Womit er jedoch nicht einverstanden sei und deshalb auch Konsequenzen ziehe, sei der Umgang mit seiner Person bei der Kandidatur für Platz 2 im Wahlkreis 1. „Mit meiner Bereitschaft für eine Kandidatur auf Platz 2 habe ich – anders als Hajo Brauns – gezeigt, dass es mir nicht um mich geht und dass ich mich als Akteur in einem Team sehe.“ Schreiber hatte aber auch für Platz 2 lediglich 75 Prozent der Stimmen erhalten.

Als Geschlagener nicht die Arbeit der Schläger erledigen

So könne die Partei auf Dauer nicht mit Leistungsträgern umgehen, findet Schreiber. Er sei 22 Jahre Mitglied in der CDU und stellvertretender Kreisvorsitzender. „Auf mich konnte man sich immer verlassen, egal ob es um die alltägliche Parteiarbeit, Wahlkämpfe oder anderes ging.“ Man könne nicht erwarten, dass man ohne Not Tiefschläge austeile, und dann der Geschlagene aber immer schön brav die Arbeit für die Schläger erledige. Deshalb stehe er als Organisator des Kommunalwahlkampfes nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufgabe von Schreiber soll zunächst der amtierende Kreisgeschäftsführer Mario Schmidt übernehmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig