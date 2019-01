Am 14. Januar wird die Kesselsdorfer Straße an der Kreuzung mit der Tharandter Straße komplett gesperrt. Zunächst für Bauarbeiten, doch auch nach Fertigstellung der neuen Zentralhaltestelle haben Autos dort kein Durchkommen mehr: Die „Kesselsdorfer“ wird zum Fußgängerboulevard. DNN zeigen, was geplant ist.