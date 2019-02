Dresden

Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania Anfang der Monats (DNN berichtete) gibt es für Pauschalurlauber ab Dresden in den Winterferien offenbar keinen kurzfristigen Ersatz. Reiseveranstalter teilten auf Anfrage mit, die Reisenden würden stattdessen aktuell umgebucht.

TUI erklärte beispielsweise, dass ihre Gäste ab Berlin-Tegel oder Leipzig in den Urlaub starten würden. Germania hatte ab Dresden im Winter insbesondere Ziele auf den Kanaren, in Ägypten sowie die portugiesische Insel Madeira angesteuert – viele Ziele davon als einzige Fluggesellschaft. Ein Sprecher des Flughafens sagte, auf den Maschinen hätten viele verschiedene Reiseveranstalter jeweils bestimmte Sitzplatzkontingente gebucht gehabt.

Sundair fliegt im Sommer ans Mittelmeer

Auch der Flughafensprecher bestätigte, dass bisher keine kurzfristigen Ersatzflüge in den sächsischen Winterferien zwischen 18. Februar bis 2. März angemeldet seien. Für Veranstalter lohnen sich kurzfristige Sondercharter nur dann, wenn sie auch genügend Urlauber für einen Flug haben. In den Boeings 737 der Germania, die in Dresden stationiert waren, fanden knapp 150 Passagiere Platz.

Erleichterungen für Sonnenhungrige gibt es in Dresden erst zum Sommerflugplan, wenn die kleine deutsche Fluggesellschaft Sundair ab Dresden zu Urlaubszielen am Mittelmeer startet. Derzeit stehen nur noch Ägypten und die Türkei als klassische „Warmwasserziele“ mehrfach pro Woche nonstop im Dresdner Flugplan.

Von Lars Müller