Dresden

Man mag zur FDP-Stadtratsfraktion stehen, wie man will. In einem Punkt setzen die Liberalen Maßstäbe: Sie richten am Dienstag die erste Veranstaltung im sanierten Ratskeller aus. Die Fraktion bittet zum Neujahrsempfang und ist damit der erste Nutzer des historischen Gewölbes, das bei der Flut 2002 schwer beschädigt worden war und die Pforten schließen musste.

Caterer für Kantine abgesprungen

Rund 1,5 Millionen Euro hat sich die Stadt Schadensbeseitigung und Restaurierung der Räume kosten lassen. Nun sind sie fertig und können von Interessenten angemietet werden – das ist die gute Nachricht vom Ratskeller. Es gibt auch eine schlechte: Kurz auf der Zielgeraden ist der Stadt der Caterer abgesprungen, der eine Kantine in dem Gewölbe betreiben sollte.

414 000 Euro hat die Stadt für die Mitarbeiterversorgung von bis zu 400 Personen investiert und per Ausschreibung einen Caterer gesucht. Der wurde auch gefunden. Doch laut dem städtischen Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung hat das Unternehmen aus „außervertraglichen Gründen“ die Vertragsverhandlungen mit der Landeshauptstadt Dresden beendet.

Angebote werden geprüft

Das Amt hat Gespräche mit den anderen Interessenten aus dem Bewerbungsverfahren geführt und diese darum gebeten, bis Ende Januar erneut Gebote einzureichen. Nun werden die eingegangenen Angebote geprüft und erneute Vertragsverhandlungen mit potenziellen Caterern geführt. Die Stadt sei daran interessiert, die Kantine so schnell wie möglich zu eröffnen, so das Amt. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

Hindernisse wegen der Ausstattung des Gewölbes bestehen aus Sicht des Amtes nicht. Die Möbel und sonstige Ausstattung seien nicht auf einen bestimmten Caterer abgestimmt worden. Das Amt habe sie gemeinsam mit einem Innenarchitekten ausgewählt, diese könnten von jedem künftigen Betreiber genutzt werden.

Größter Teil der Strecke zurückgelegt

Eigentlich sollte die Kantine zum 2. Januar 2019 öffnen. Doch der Termin musste verschoben werden, weil der Hersteller die Möbel nicht rechtzeitig liefern konnte. Angesichts von fast 17 Jahren Leerstand dürfte aber der größte Teil der Strecke auf dem Weg zu einer gastronomischen Nutzung des Ratskellers zurückgelegt sein.

Von Thomas Baumann-Hartwig