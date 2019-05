Dresden

Mit schwarz-weiß-roten Fahnen und Sprechchören wie „Frei, sozial und national“ wollte die rechtsextreme Partei NPD am 1. Mai vom Dresdner Bahnhof Neustadt durch die Innenstadt bis zum Hauptbahnhof ziehen – doch daraus wurde nichts. Grund dafür waren mehrere Hundert Demonstranten, die am Gegenprotest unter der Überschrift „1. Mai – nazifrei“ teilnahmen und es wiederholt schafften, die geplante Demonstrationsroute der Neonazis zu blockieren.

Gewaltsamer Zusammenstoß kurz nach Demonstrationsbeginn

Bereits auf dem Weg vom Schlesischen Platz zur Anton-/ Leipziger Straße wurde die rund 150 Personen umfassende Demonstration des NPD-Landesverbandes Sachsen nach wenigen Metern unfreiwillig ausgebremst. Dabei kam es zu hektischen Szenen: Nachdem die Antonstraße blockiert wurde, leitete die Polizei die rechtsextreme Demonstration auf die Hainstraße um. In einem Hinterhof zwischen den beiden Straßen stießen dennoch rund 30 gewaltbereite Teilnehmer beider Demonstrationen aufeinander und lieferten sich eine handfeste Auseinandersetzung. Trotz 550 eingesetzter Beamten wirkte die Polizei in der Situation sowie während den über den ganzen Mittag stattfindenden Sitzblockaden teilweise überfordert. Gegendemonstranten schafften es immer wieder, den Neonazi-Aufmarsch zum Stehen zu bringen. So auch auf der Großen Meißner Straße: Dort nahmen die Einsatzkräfte fünf Gegendemonstranten aufgrund von „Verstößen gegen das Versammlungsgesetz“gewaltsam fest und transportierten sie in einem Gefangenensammelfahrzeug ab. Darüber hinaus prüft die Polizei aktuell die Aussagen von zwei Teilnehmern der NPD-Demonstration wegen des Verdachts auf Volksverhetzung.

DGB-Kundgebung in Sichtweite der beiden Demonstrationen

Auf dem Weg zum Bahnhof Mitte passierten die Demonstrationen die 1. Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) auf dem Schützenplatz, bei der wenige Stunden zuvor noch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gesprochen hatte. Einige Besucher des DGB-Fests schlossen sich spontan dem Gegenprotest am Bahnhof Mitte an. Auf dem Bahnhofsvorplatz endete die NPD-Demonstration schließlich früher als geplant mit allen drei Strophen der Nationalhymne und anhaltenden Sprechchören der Gegendemonstranten.

Von Aaron Wörz