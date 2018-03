Musikstudenten bringen dem Minister unliebsames Ständchen

Dresden. Dutzende Musiklehrerstudenten und Unterstützer haben am Donnerstag Früh mit einer Demonstration gegen die Pläne des Landes zu Streichungen beim Unterrichtsangebot protestiert. Sie übergaben an Kultusminister Christian Piwarz (CDU), der sie zu einem Gespräch im Ministerium empfing, Unterschriften, Briefe und Protesterklärungen.

CDU und SPD diskutieren derzeit über ein Maßnahmepaket zur Bekämpfung des Lehrermangels. Dabei steht im Raum, in den fünften Klassen die Fächer Kunst und Musik um eine Wochenstunde zu reduzieren. Sechstklässler sollen an Oberschulen und Gymnasien eine Stunde weniger in ihrer zweiten Fremdsprache unterrichtet werden. Ebenso wird diskutiert, das Fach Sport einheitlich für alle Klassenstufen und Schularten auf zwei Wochenstunden zu begrenzen.

Das Kultusministerium verwies darauf, dass noch nichts entschieden sei. Gründe für die Überarbeitung seien einerseits ein gesetzlich neu formulierter Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schulen sowie eine schulgesetzlich beabsichtige Stärkung der Medienbildung und politischen Bildung. Dabei soll gleichzeitig die im deutschlandweiten Vergleich sehr hohe Unterrichtsbelastung sächsischer Schüler nicht gesteigert, sondern gesenkt werden. Das habe eine Überarbeitung der Stundentafeln zur Folge. Zum Ausgleich soll es ab August 2019 flächendeckende Ganztagsangebote (GTA) geben.

„Wie lassen uns Kürzungen nicht gefallen“, erklärte Musiklehrer-Student Moritz Bamberger. Kommilitonin Sabine Dietze kritisierte, dass das Ministerium den Vorschlag in einer Stadt hervorbringe, die sich für den Titel Kulturhauptstadt bewerbe. Die Demonstranten stimmten unter anderem Schillers Ode An die Freude an, die Beethoven später vertonte.

Piwarz nahm die Protestbekundungen entgegen und würdigte den Einsatz der Studenten. Er verwies zudem darauf, dass Vieles, was in der Presse stehe, „nicht zutreffend“ sei. Dies erschwere die Diskussion. Deshalb sei es gut, dass auch mit der Aktion der Studenten „ein erster kleiner Auftakt gemacht“ werde.

Die Pläne lösten landesweit Proteste aus. Auch in der CDU-SPD-Regierung gibt es Widerstand. „Ich hoffe, es gibt eine Reaktion der Eltern auf diesen Vorschlag.“ Der Kultursenat habe mit seiner Empfehlung „Was PISA nicht gemessen hat“ sehr klar auf die Bedeutung kultureller Bildung für eine umfassende Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hingewiesen. GTA könne nur ergänzen, nicht aber den Unterricht für alle Kinder ersetzen. “Kulturelle Bildung ist ein wesentliches Fundament für Kreativität“, erklärte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) bei Facebook.

Von Ingolf Pleil