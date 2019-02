Dresden

„Was sich in den vergangenen zehn Jahren hier entwickelt hat, sucht seinesgleichen“, so anerkennend Barbara Klepsch, Sachsens Sozialministerin. Sie stattete am Mittwoch dem „Goldenen Lamm“ in Alttrachau einen Besuch ab, um der im Haus ansässigen Musikschule ihre Wertschätzung zu zeigen. Denn diese nahm seit ihrer Gründung vor zehn Jahren eine rasante Entwicklung.

Nachfrage nach Musikunterricht im Stadtteil ist groß

Begonnen hat alles mit privatem Musikunterricht, den Daniel Scheufler damals gab. Er hatte gerade sein Musikstudium in Dresden abgeschlossen und lehrte ein paar Kindern das Klavierspielen. Und zwar in den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde, deren Mitglied er ist. Die Nachfrage nach Musikunterricht im Stadtteil war jedoch so groß, dass die Zahl der Schüler stetig stieg und auch Scheufler musikpädagogische Unterstützung brauchte.

Vor zehn Jahren wurde Musikschulverein gegründet

So wurde am 25. Mai 2009 die Musikschule Goldenes Lamm e.V. als Arbeitsbereich der Freien evangelischen Gemeinde Dresden gegründet. Daniel Scheufler übernahm die Leitung. Mit 1000 Schülern unterschiedlichster Altersgruppen und 45 Lehrern – zwölf davon fest angestellt – dürfte sie mittlerweile eine der größten privaten Musikschulen in Dresden sein.

Breit gefächertes Angebot von Musik und Tanz

Man kann dort die unterschiedlichsten Instrumente lernen. Zudem gibt es musikalische Früherziehung, Gesangsunterricht, gemeinschaftliches Musizieren in Bands und Chören, Tanzkurse. Des Weiteren versucht der Verein, mit verschiedenen Angeboten wie zum Beispiel einer Veeh-Harfen Gruppe der Generation 50+ Gelegenheit zu geben, sich mit Musik zu beschäftigen.

Veranstaltungen zum Jubiläum Musical für die ganze Familie – produziert von den Schülern der Musikschule Goldenes Lamm e.V.: „Josef – das Wunder der Versöhnung“, 1. März, 18 Uhr, Alter Schlachthof Dresden, Gothaer Str. 11 (im VVK ab 11,85 Euro, erm. ab 8,55 Euro). Konzert vom Sunlight Gospel Choir der Musikschule, 20. April, 20 Uhr, Goldenes Lamm, Leipziger Str. 220; Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Spendenlauf für den Neubau des Musikschulgebäudes, 1. Mai, 10 Uhr, Sportplatz Wurzener Str. 20, mehr Infos und Anmeldung (bis 24.4.) über www.msgl.de „10 Jahre MSGL“ – Sommerkonzert und Tanzshow aller Schüler der Musikschule Goldenes Lamm e.V.; 22. Juni, 18 Uhr, Alter Schlachthof, Gothaer Str. 11 (im VVK ab 11,85 Euro, erm. ab 8,55 Euro)

Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle

Religionszugehörigkeit spielt nach Angaben von Daniel Scheufler in der Musikschule keine Rolle. „Keine zehn Prozent der Musikschüler sind Gemeindeglieder“, sagt Ulrich Mann, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde. Diese schreibe soziales Engagement groß. Deshalb stellt die Gemeinde ihre Räume dem Musikschulverein kostenlos zur Verfügung.

Ohne Spenden geht es nicht

Denn allein von dem Geld, das die Schüler für den Musikunterricht zahlen, und dem Zuschuss für die Personalkosten durch die Landesdirektion könne die Musikschule nicht existieren. Sie sei auf Spenden angewiesen, so Scheufler. Auch um einen Anbau in Alttrachau zu finanzieren. Denn das Gebäude der Evangelischen Gemeinde und angemietete Räumlichkeiten reichen der Musikschule nicht mehr aus. Sie braucht ein eigenes Haus.

Anbau in Alttrachau geplant

Der Anbau soll für drei Millionen Euro an der Straße Alttrachau entstehen. Reichlich 2,7 Millionen Euro hat der Verein durch Spenden und zinslose private Darlehen schon in der Kasse. Rund 260 000 Euro fehlen noch.

Symbolischer Notenverkauf

Um die einzuwerben, bietet die Musikschule symbolisch Noten zum Kauf an. Sie kosten zwischen 50 Euro (Sechzehntelnote) und 800 Euro (ganze Note). Aus allen gespendeten Noten werde dann ein Musikstück komponiert, das als Wanddeko dann die neue Musikschule zieren soll.

Ulrich Mann, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde im Gemeindezentrum Goldenes Lamm, Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, und Daniel Scheufler, Leiter der Musikschule Goldenes Lamm (v.l.) werben für den Spendenlauf am 1. Mai. Quelle: meeco Communication Services

Spendenlauf für neues Musikschulgebäude

Des Weiteren findet – unter Schirmherrschaft von Barbara Klepsch – am 1. Mai auf dem Sportplatz Wurzener Str. 1 ein Spendenlauf statt. An diesem kann jeder teilnehmen, der den Bau des neuen Musikschulhauses unterstützen möchte. Jeder Läufer sucht sich im Vorfeld einen Sponsoren, der für jede von ihm gelaufene 400-Meter-Runde einen bestimmten Betrag zahlt. So hofft der Verein, die Baukasse noch weiter auffüllen zu können. „Wir wollen noch 2019 mit dem Bau starten. Vielleicht steht Weihnachten schon der Rohbau“, hofft der Musikschulleiter.

Von Catrin Steinbach