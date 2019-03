Dresden

Die Technische Universität Dresden und die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt tagen von Montag bis Mittwoch, 25. bis 27. März, mit Flussmuschelexperten aus 18 Ländern. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „ Artenschutzkonzept für die nationalen Verantwortungsarten Flussperlmuschel und Malermuschel“ („ArKoNaVera“) in Dresden statt.

Das seit Mitte 2015 laufende Bundesprojekt „ArKoNaVera“ setzt sich dafür ein, zwei bedrohte Großmuschelarten, die Flussperlmuschel und die Malermuschel, als nationale Verantwortungsarten zu erhalten. Die nachhaltige Sicherung der Populationen in Sachsen und Bayern soll unter anderem durch die Verbesserung des Lebensraums der Muscheln und durch die Auswilderung nachgezüchteter Muscheln erreicht werden.

Im Rahmen des Projektes sollen Handlungsempfehlungen zusammengestellt werden, mit denen sich die Schutzbemühungen auch außerhalb der untersuchten Gewässer planen lassen. Ziel der Tagung ist es, aktuelle Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung geeigneter Muschelhabitate vorzustellen und Indikatoren für optimale Lebensräume zur Auswilderung bedrohter Süßwassermuscheln zu finden.

Die Mitarbeiter des aktuellen Projektes zum Schutz von Flussmuscheln untersuchen ausgewählte vogtländische und bayerische Fließgewässer im Hinblick auf die Anforderungen und Schutzmöglichkeiten der Flussperlmuschel und Malermuschel. Ergänzend wurden genetische und weitere biologische Aspekte der beiden Muschelarten untersucht. Das Projektteam stellt die bisherigen Ergebnisse nun auf der Tagung zur Diskussion. Ihre Befunde werden durch zahlreiche internationale Vorträge mit neuen Erkenntnissen zum Muschelschutz ergänzt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Großmuscheln in den Gewässern Deutschlands noch in großer Häufigkeit vertreten. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es jedoch dramatische Einbrüche ihrer Populationsgrößen. Viele Arten gelten inzwischen als stark gefährdet und unmittelbar vom Aussterben bedroht. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind viele Flussmuschelarten in ihren Beständen rückläufig.

Naturschützer aus Wissenschaft und Praxis versuchen deshalb, die zum Teil nur noch relikthaft vorkommenden Arten zu unterstützen, indem ihre Lebensräume wieder aufgewertet und besonders bedrohte Arten nachgezüchtet werden.

Von Annafried Schmidt