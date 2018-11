Dresden

Ein mit einem multiresistenten Erreger besiedelter Patient ist im Krankenhaus Dresden-Neustadt gestorben. Für den Tod war eine schwere Grunderkrankung verantwortlich, wie die Klinik am Freitag mitteilte. Weitere Angaben zu dem Patienten machte eine Sprecherin nicht.

Insgesamt waren vier Patienten von diesem Keim besiedelt, aber nicht infiziert oder daran erkrankt. Während drei von ihnen bereits nach Hause oder in die Reha entlassen werden konnten, wurde der vierte Patient in kritischem Zustand weiter auf der Intensivstation isoliert und betreut. Zuvor waren bereits zwei infizierte Patienten in kurzer Folge gestorben.

Die Keime sind für Menschen mit intaktem Immunsystem in der Regel harmlos. Für geschwächte Patienten, etwa auf einer Intensivstation, können sie aber zum Problem werden.

Von dpa