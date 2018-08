Unter dem Motto „Lebendige Traditionen“ feiert Dresden in diesem Jahr das 20. Stadtfest. Am kommenden Wochenende reiht sich auf neun Bühnen und an 15 Orten ein Höhepunkt an den nächsten. Neben den Traditionen wie Dampfschifffest am Terrassenufer oder Höhenfeuerwerk am Sonntagabend stehen auch neue Attraktionen wie der City-Skyliner auf dem Festplan.