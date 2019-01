Dresden

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat am Mittwoch die deutschlandweit 12 000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zum Streik aufgerufen. Denn bislang seien die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern ergebnislos verlaufen. Deswegen werden wahrscheinlich auch in Dresden und Umgebung einige Geldautomaten außer Betrieb sein. Die Abholung der Tageseinnahmen von Unternehmen sei nicht sichergestellt, sagt ver.di.

Denn in Dresden beteiligen sich Mitarbeiter der Geld- und Wert-Transporte von Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH (DWSI) und Prosegur am Ausstand. Das teilte ver.di-Fachbereichsleiterin Christel Tempel auf DNN-Anfrage mit. Sie rechnet damit, dass aus den beiden Betrieben insgesamt 30 Leute an der zentralen Kundgebung für die Streikenden aus der mitteldeutschen Region, die am Vormittag in Leipzig stattfindet, teilnehmen.

„Heute ist nur der Anfang“, so Christel Tempel. Wenn die Arbeitgeberseite bei den Tarifverhandlungen am 3. und 4. Januar in Bad Nauheim wieder kein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch lege, würden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind laut Christel Tempel zwischen 750 und 800 Menschen bei Unternehmen der Geld- und Wertbranche beschäftigt. Wie viele Mitarbeiter davon genau in der Gewerkschaft sind, darüber konnte Christel Tempel zunächst keine genaue Angabe machen. Die Zahl sei „ordentlich“.

Am Streik beteiligen könnten sich auch Nichtgewerkschaftsmitglieder. Sie würden jedoch, wenn der Streik mehr als 4 Stunden dauert, im Gegensatz zu den Gewerkschaftsmitgliedern kein Streikgeld bekommen.

Die Gewerkschaft fordert für Mitarbeiter von Geld- und Werttransporten mehr Geld. Und zwar eine Erhöhung des Stundenlohnes um 1,50 Euro bzw. eine Gehaltserhöhung um 250 Euro pro Monat. Zudem sollen bei einer Laufzeit von zwei Jahren die Gehälter zwischen den alten und den neuen Bundesländern angeglichen werden. Des Weiteren möchte die Gewerkschaft eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche durchsetzen. Denn sonst könnten kleinere Betriebe, die nicht dem Arbeitgeberverband angehören, viel günstigere Konditionen anbieten.

29 Jahre nach der Wende sei das Lohngefälle immer noch gravierend. Im Westen Deutschlands würden 2200 bis 2900 Euro gezahlt, im Osten seien es 1800 bis 2400. Die Anforderungen für die Beschäftigten seien gleich. Geldzähler und Geldtransporterfahrer, die bewaffnet sind, seien hohen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. „Die Beschäftigten der Branche leben in der Regel in Ballungsgebieten mit hohen Mieten und Lebenshaltungskosten. Die Gewinne der Unternehmen der Geld- und Wertbranche sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft weiter.

Von Catrin Steinbach