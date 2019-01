Dresden

Nachdem am Freitag, 4. Januar, auch Mitarbeiter von Dresdner Unternehmen der Geld- und Wertbranche dem bundesweiten Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt waren und weiter gestreikt hatten, gaben am Nachmittag die Tarifparteien eine Einigung bekannt.

„Nach einem 14-stündigen Verhandlungsmarathon heute Nacht“ hätten sich die Verhandlungskommissionen der Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite „auf einen vorläufigen Tarifabschluss für die 12 000 Beschäftigten der Geld- und Wertdienstleister verständigt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Der zweijährige Tarifvertrag sehe Erhöhungen von bis zu 14,42 Prozent für den Geldtransport und 17,15 Prozent für die Geldbearbeitung in den Cash-Centern vor. „Mit diesen Erhöhungen gehen wir weit über die ,Schmerzgrenze’ hinaus“, wird in der Mitteilung der Arbeitgeberseite Dr. Harald Olschok, BDGW-Hauptgeschäftsführer, zitiert.

Verdi spricht von einer „Anhebung der Entgelte in zwei Stufen zwischen 7,7 und 17,1 Prozent“. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, bewertet Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes die Einigung. „Die hohe Beteiligung der Beschäftigten an den Warnstreiks zum Jahresauftakt hat dies möglich gemacht“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Für die Beschäftigten in den östlichen Bundesländern bedeute die Einigung konkret ein Plus von 89 Cent pro Stunde für das Jahr 2019 und weitere 89 Cent für 2020, und zwar sowohl für den Geldtransport als auch für die Geldbearbeitung. Das sagte Christel Tempel, Fachbereichsleiterin des Verdi-Landesbezirkes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gegenüber DNN. Der Unterschied zwischen den Gehältern in Ost und West werde „ein bisschen kleiner“. Bislang seien im Westen Deutschlands 2200 bis 2900 Euro brutto gezahlt worden, im Osten 1800 bis 2400. Den höchsten Lohn bekommen laut Tempel Mitarbeiter der Geld- und Wertbranche in Nordrhein-Westfalen.

Das Tarifergebnis stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifvertragsparteien, heißt es in der Verdi-Mitteilung weiter. Beide Seiten hätten dafür eine Erklärungsfrist bis zum 24. Januar 2019 vereinbart. Die Gewerkschaft will zuvor eine Befragung der Mitglieder über das Tarifergebnis durchführen. Die Mitglieder der BDGW werden nach eigenen Angaben am Montag, den 21. Januar, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Annahme des Tarifergebnisses abstimmen.

Von Catrin Steinbach