Dresden

„Die Commerzbank Dresden ist hocheffizient“. Das erklärte am Mittwoch der hiesige Niederlassungsleiter fürs Firmenkundengeschäft, Burkhard von der Osten, als er gemeinsam mit seinem Pendant fürs Privatkundengeschäft, Joachim Hecker, die Zahlen fürs zurückliegende Geschäftsjahr präsentierte.

Zuwachs bei Kunden und Krediten

Die belegen einen zum Teil beachtlichen Kundenzuwachs. Bei den Privatkunden, zu denen die Bank auch Unternehmer mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen zählt, legte sie netto um 3680 auf heute 132 250 zu. Im Firmensegment ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz kamen 70 neue Unternehmen hinzu, hier spricht die Bank von rund 1000 Kunden. Und die in Dresden vorgestellten Zahlen bestätigen ein deutliches Wachstum im Kreditgeschäft. Allein Ratenkredite haben Joachim Hecker zufolge um 40 Prozent auf 31,4 Millionen Euro zugelegt, das Neugeschäft bei der Immobilienfinanzierung habe 2018 gut 167 Millionen Euro erreicht. Insgesamt hatte die Niederlassung Kreditgelder im Volumen von 1,2 Milliarden Euro in den Büchern, so Hecker.

Spareinlagen wachsen – leider

Die Kreditzuwächse seien um so bemerkenswerter, meinte Von der Osten, als schließlich fast alle Banken versuchten, mit dem Geldverleihen Margen abzuschöpfen, die sich im Anlagegeschäft auch weiterhin nur schwer abzeichnen. Denn Nullzinspolitik der EZB und Welthandelskonflikte machen die – leider weiter wachsenden – Kundeneinlagen auch für die Commerzbank eher zum Sprengstoff. „Über 1,6 Milliarden Euro liegen allein bei uns praktisch unverzinst auf Konten“, klagte Hecker und monierte, dass noch 43 Prozent aller Sachsen ihr Geld auf einem Sparbuch der Geldvernichtung aussetzten. Zudem kritisierte er, dass das durchaus noch renditeträchtige Wertpapiergeschäft durch eine erdrückende Regulatorik und ein hohes Sicherheitsbedürfnis der Kunden gebremst wird.

Fusionsgespräche : Das liegt nicht in unserer Hand

Zu alldem gesellen sich nun die offiziellen Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Immerhin geht die Gewerkschaft Verdi davon aus, dass im Falle einer Fusion allein Mitteldeutschland 2000 Stellen in den beiden Häusern gefährdet wären. „Alle waren ein bisschen verunsichert“, sagte Burkhard von der Osten über die Stimmung in der Belegschaft. „Die Fragen sind am Montag dagewesen.“ Doch zum einen seien es Gespräche mit Ansage gewesen, zum anderen würden sie ergebnisoffen geführt. „Was passiert, liegt nicht in unserer Hand. Wir können uns nur auf das besinnen, was wir bislang geleistet haben und was wir gut können“, fuhr er fort. „Wir sind uns sicher“, ergänzte Joachim Hecker, „wir haben mit unserem neuen Filialkonzept die richtige Strategie eingeschlagen, um Kunden zu gewinnen und weiter zu wachsen“.

Keine Preisblase bei Immobilien

Mit Blick auf das ungebremste Wachstum der Immobilienkredite erklärte der Dresdner Privatkunden-Chef: „Wir sehen noch immer keine Preisblase. Ja, die Quadratmeterpreise steigen weiter, aber die Kunden bringen derzeit noch das nötige Eigenkapital mit“. Was mehr und mehr fehle, seien Baugrundstücke und Objekte.

Mehr Digitalangebote

Beide Dresden-Chefs verwiesen auf den unaufhaltsamen Aufschwung digitaler Angebote. 42 Prozent aller Commerzbankkunden würden die hauseigene App nutzen, zwei Drittel würden das Online-Banking mit all seinen Zusatzoptionen nutzen. Wenn Kunden es wünschen, ließe sich Bankservice auch über „Alexa“, den digitalen Sprachassistenten von Amazon, abrufen. Außerdem seien gerade 250 Mitarbeiter in der Frankfurter Zentrale dabei, Künstliche Intelligenz für die Aufbereitung der Datenberge in die Bankstrategie einzubauen.

Von Barbara Stock