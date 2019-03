Dresden

„Mir war das gar nicht aufgefallen, aber dann bekam ich Post von meiner Bank, dass Dritte mein Konto in unberechtigter Weise benutzt haben. Da war irgendwas mit Bahntickets“, erzählte am Montag ein Dresdner Arzt im Amtsgericht. Sein Konto war um rund 3000 Euro erleichtert worden. Anderen erging es ähnlich. Eine Juristin bemerkte, dass 1500 Euro für Tickets abgegangen waren, die sie nicht gebucht hatte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bekam dabei auch Hilfe von Hamburger Kollegen. Im September 2018 wurde Yakubu L. festgenommen. Nun stand der 28-Jährige aus dem Niger vor Gericht.

Er soll, so die Anklage, entweder unter falschen Namen Online-Tickets bei der Bahn gebucht und mit den Kontodaten verschiedener Geschädigter – wie auch immer er an die Daten gekommen war – bezahlt haben oder die Karten preiswert von Unbekannten erhalten haben. Obwohl er wusste, dass die Tickets illegal erworben wurden.

Er habe die Karten nicht selbst gebucht, erklärte Yakubu L., sondern preiswert von zwei Schwarzafrikanern bekommen, deren vollständige Namen er nicht kenne. Die hätten ihn auf dem Bahnhof in Hamburg angesprochen und das Geschäft vorgeschlagen. Er habe Dutzende Tickets bei ihnen bestellt und immer bar bezahlt – zu 50 Prozent des wahren Preises. Und er habe die Karten nur selbst genutzt und nicht weiter verkauft.

So ganz erschließt sich einem die Geschichte nicht. Der 28-Jährige hat in Italien einen Asyl- antrag gestellt und lebt in Rom. Trotzdem war er ständig in ganz Deutschland unterwegs, vor allem immer wieder in Hamburg – häufig nur für einen Tag. Über den Zweck der regelmäßigen Reisen wollte der Angeklagte allerdings nicht reden.

Ein Polizist aus Hamburg bestätigte dessen Erklärung etwas. Dort ermittelt man gegen eine ganze Tätergruppe und kam so auch auf den Angeklagten. Es gibt auch einen Hauptverdächtigen, der den Ticket-Handel schwunghaft betreibt. Offensichtlich nicht nur den. Da geht es auch um hochwertige Waren, die mit fremden Daten online bestellt und an Adressen in ganz Deutschland geliefert werden. Sogenannte „Lauf- oder besser Fahrburschen“ holten die Waren dann ab und brachten sie nach Hamburg zum Hauptverdächtigen. Sollte Yakubu L. damit etwas zu tun haben, ist das Sache der Hamburger Polizei.

In Dresden ging es um die Tickets und da wurde der Angeklagte wegen gewerbsmäßiger Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt – ausgesetzt für dreieinhalb Jahre zur Bewährung. Zudem muss er den Schaden wiedergutmachen – das sind einige Tausend Euro.

Von Monika Löffler