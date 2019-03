Dresden

Am Donnerstag, 7. März, startet im Ostragehege die 29. Auflage der Messe Haus. „Es ist die größte regionale Baumesse Deutschlands“, betont Ines Kurz vom Veranstalter, der Ortec Messe und Kongress GmbH. Diese rechnet an den vier Veranstaltungstagen wieder mit rund 30 000 Besuchern – aus ganz Sachsen, aber auch von weiter her.

Trend zum Eigenheim hält weiter an

Denn „die Generation Eigenheim ist am Start“, ist der Messeveranstalter mit Blick auf die steigenden Mieten, die staatliche Wohneigentumsförderung und die günstigen Bauzinsen überzeugt. „Laut aktuellen Umfragen“ würden über 80 Prozent in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen in den nächsten fünf Jahren den Erwerb einer eigenen Immobilie anstreben, hieß es auf der Pressekonferenz.

Thomas Zehl beim Aufbau des Messestandes des Natursteinmarktes Sörnewitz. Quelle: Dietrich Flechtner

Und da sich dieser Traum immer weniger in den größeren Städten verwirklichen lässt, weil das Bauen dort für immer weniger Familien erschwinglich ist, thematisiert die Messe auch das „Bauen und Wohnen im ländlichen Raum“. Denn „wir bemerken eine vermehrte Orientierung von Familien ins Umland“, so Ortec-Geschäftsführer Roland Zwerenz.

Förderung von Wohneigentum im ländlichen Raum

So informiere auf der Messe die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – als Bewilligungsstelle über die Wohneigentumsförderung im ländlichen Raum. Konkret handele es sich um staatlich geförderte Darlehen für die Schaffung, Erweiterung oder Sanierung von selbst genutztem Wohneigentum. Im Jahr 2019 stünden dafür 40 Millionen Euro bereit, heißt es in einer Mitteilung der Ortec.

Die Messe Haus 2019 vereint 530 Aussteller aus sechs Ländern. „Etwa 80 Prozent kommen aber aus der Region“, so Ines Kurz. Die Messehallen seien ausgebucht. Mehrere Anbieter präsentieren Grundstücke und Immobilien. Mit von der Partie sind Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Handwerksfirmen, Fertighausanbieter, Dienstleister rund ums Bauen, Hersteller und Händler von Materialien, Einrichtungen und Technik.

Fachvorträge zu vielen Themen

Ansprechen soll die Messe nicht nur jene, die ein Haus neu bauen bzw. ein vorhandenes umbauen und sanieren wollen. Ebenso gibt es jede Menge Anregungen zum Umgestalten und Renovieren in der Wohnung. Des Weiteren ist die Messe auch Anlaufpunkt für Fachpublikum. So bietet der Planertag Architekten, Handwerkern, Ingenieuren, Technikern usw. viele Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen und die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen.

Anbieterunabhängige Beratungsangebote

Mit von der Partie ist die Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeidirektion Dresden. Die Mitarbeiter geben anbieterunabhängig Tipps zum Einbruchsschutz. „Die Messe ist für uns eine Möglichkeit, an die Häuslebauer in spe heranzukommen“, so Jan Voigtländer. Denn es sei wichtig, auch diesen Aspekt schon von vornherein bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Hier entsteht im Mittelgang der Halle 1 der Gemeinschaftsstand von „Handwerk5“. Dabei handelt es sich um fünf Dresdner Handwerksfirmen, die eng miteinander kooperieren und beim Eigenheimbau nach eigener Aussage 15 Gewerke aus einer Hand anbieten können. Quelle: Dietrich Flechtner

Klarheit ins scheinbar unübersichtliche Wirrwarr von Vorschriften und Richtlinien in Sachen Energie will auf der Messe die Sächsische Energieagentur – Saena GmbH bringen. Sie bietet kostenfreie ebenfalls anbieterunabhängige Beratungen sowie Vorträge an, die sich z.B. mit effizienten Heizungssystemen, aktuellen Bau- und Dämmstoffen oder auch die Vermeidung und Sanierung von Schimmelpilzschäden beschäftigen.

Die Architektenkammer will mit ihrem komplett neu gestalteten Ausstellungsstand Angebote und Themen des Berufsstandes visuell sichtbar machen und hat ebenfalls eine Bauherrenberatung sowie ein breites Vortragsprogramm vorbereitet.

Service & Programm Öffnungszeiten: 7.-10. März, tägl. 10-18 Uhr Eintrittspreise: 10 Euro, erm. 8 Euro, am Donnerstag gibt es eine Seniorenkarte für 7 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei. An allen Tagen gibt es eine kostenfreie Kinderbetreuung. Internet: www.baumesse-haus.de Bauherrenberatung, Informationen und Vorträge der Architektenkammer Sachsen zu den Themen Qualität und Kostensicherheit beim Planen und Bauen mit Architekten; nachhaltiges Bauen; Bauschäden und deren Vermeidung; Energieeffizienz, Passivhaus, Wärmedämmung, moderne Heizsysteme; energetische Sanierung im Bestand; Sanierung im Denkmalbereich; barrierefreies Planen und Bauen; Brandschutz, Einbruchschutz, Schallschutz, Wärmeschutz; ökologische Baustoffe und Bauweisen – Ort: via mobile Fachforum „Gebäude zukünftig bauen und sanieren“ – die Sächsische Energieagentur – Saena GmbH präsentiert aktuelle Themen für Bauherren und Fachunternehmen in Kurzvorträgen – Ort: Halle 4, Saal Straßbourg; ansonsten hat Saena Stand C4 in Halle 4 2. Planertag: 8. März im Erlweinsaal – ein Angebot für alle am Planen und Bauen beteiligten Berufsgruppen; Themen: Massivholzbau in der Stadt, Einbruchschutz, gebäudetechnischer Brandschutz aus Sicht der Feuerwehr; und Workshop Wärmewende; da Plätze begrenzt sind ist Anmeldung nötig Bauhandwerkertag: 8. März; 10.30 Uhr, Saal Florenz: Geschäftspotentiale in der Golfregion (mit Anmeldung); 14 Uhr, Saal Florenz: Arbeiten im Dreiländereck; 15 Uhr, Podium 2 via mobile: Digitale Lösungen: Nutzen fürs Handwerk Polizeiliche Beratungsstelle: Halle 2, Stand D 15 Sächsische Aufbaubank – Förderbank mit Infos zu Fördermöglichkeiten (zinsgünstige Förderdarlehen für selbst genutztes Wohneigentum, zudem wird barrierefreies Wohnen und energieeffizientes Bauen von der SAB unterstützt) Halle 4, Stand E 4 Auswahl, Angaben ohne Gewähr

Von Catrin Steinbach