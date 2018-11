Lokales Podiumsgespräch - Mit Sachsen über Sachsen reden – Forum Frauenkirche lädt zur Diskussion Kontraste regieren das öffentliche Bild von Sachsen: Boomende Kulturstädte versus verlassene Dorfregionen, rechtsradikale Gewalttaten versus Konzerte für ein friedliches Zusammenleben. Was denken und sagen die Sachsen über Sachsen?

Sachsen, das ist Leipzig und Dresden, Erzgebirge und Elbe, das ist Kultur, ist Dresdner Zwinger und Frauenkirche. Sachsen ist wirtschaftlich erfolgreich, aber die Einkommen sind immer noch deutlich niedriger als in den westli- chen Bundesländern. In manchen Regionen boomt es, in anderen schließt die letzte Kneipe. Quelle: dpa