2012 zog das Dresdner Amtsgericht von der Berliner Straße in den Neubau an der Roßbachstraße. Das neue Justizzentrum, in dem auch das Landgericht residiert, ist öffentlich. Doch es gibt auch Räume, die der Allgemeinheit nicht zugänglich sind. Ein Rundgang durch Haftzellen und Archivräume bis hinauf aufs Dach.