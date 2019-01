Dresden

„Gegenständig“ rufen die Drittklässler an der 75. Grundschule in Dresden. Dann müssen sie entscheiden, ob „abstehend“ oder „anliegend“. Gemeinsam mit Andreas Rudolph vom Waldschulheim Wahlsmühle des Sachsensforstes in Schmiedeberg sind die Kinder mit dem Bestimmen von Baumknospen beschäftigt. Dabei müssen sie unter anderem schauen, wie die Triebe an den Zweigen angeordnet sind.

Gestern hatte sie dabei ganz besondere Schützenhilfe. Kultusminister Christian Piwarz und Umweltminister Thomas Schmidt schauten den Knirpsen über die Schulter. „Da können wir auch noch etwas lernen“, raunte der eine dem anderen CDU-Politiker lachend zu.

Kooperation zwischen Ministerien In der Kooperationsvereinbarung der Ressorts Kultus und Umwelt liegt der Schwerpunkt auf Themen wie Umweltbildung, Umwelt- und Naturschutz, Waldpädagogik, Schulgarten, Wasser, Ernährungsbildung, Abfallvermeidung und Recycling. Neben den Angeboten für die Schüler geht es auch um die „regelmäßige, zielgerichtete und bedarfsgerechte Fortbildung der Lehrer“ aller Schularten. Zu den Akteuren zählen neben den Ministerien unter anderem auch die Landesstiftung Natur und Umwelt, der Staatsbetrieb Sachsenforst, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie oder auch die Verbraucherzentrale Sachsen.

Gerade hatten beide an der Schule eine Kooperationsvereinbarung zwischen ihren Ressorts unterzeichnet. Nach den Worten von Umwelt- und Landwirtschaftsminister Schmidt sollen Themen wie die Produktion gesunder Lebensmittel, die Nutzung des Waldes als Rohstoffquelle oder eine verantwortungsvolle Landwirtschaft noch viel stärker Eingang in den Unterricht finden. „Später sagt ihr dann vielleicht, ihr wollt euch daran beteiligen“, spannte Schmidt den Bogen weit über die Grundschulzeit hinaus bis hin zur Berufswahl der Jungen und Mädchen, die unruhig auf ihren Stühlen herumrutschten, weil nun auch noch der Kultusminister reden wollte.

Weiche Faktoren wichtig

Piwarz sieht Sachsen mit der neuen Initiative in einer Vorreiterrolle in Deutschland. „Außerschulische Lernorte“ sollen im Freistaat noch zahlreicher etabliert werden, kündigte er an. „Mathe, Deutsch oder Fremdsprachen sind ganz wichtig, aber weiche Faktoren wie Gesundheit, Ernährung und Umwelt gehören auch dazu“, erklärte er vor den Kindern.

Die haben sich vielleicht keine Gedanken gemacht, warum dann die Natur- und Umweltschule in Dresden nicht weitermachen durfte, aber wussten natürlich, was noch auf dem Programm stand an diesem Tag und freuten sich schon mächtig darauf. Die Männer des Waldschulheims in Schmiedeberg, das zum Sachsenforst und damit in den Bereich des Schmidt-Ministeriums gehört, standen bereit zum Knospenbestimmen, der Benennung von Bäumen oder dem Basteln mit Waldmaterial.

„Das machen alle gern, da fällt ihnen immer etwas ein“, weiß Horterzieherin Martina Franke aus Erfahrung. Solche Aktivitäten seien ein angenehmer Ausgleich zum üblichen Unterricht.

Wie bei Goethe

Nach Ansicht von Schulleiter Dieter Helbig ist die 75. Grundschule prädestiniert für den Startschuss der neuen Kooperation. Regelmäßig gibt es Besuche im Waldschulheim. Die Kinder haben jedes Schuljahr ein Projekt, für das sie einmal im Halbjahr einen Tag in Schmiedeberg aktiv sind. In der vierten Klasse sind sie dann eine ganze Woche dort. „ Umweltbildung ist ein zentraler Punkt für uns“, macht Helbig klar. So waren seine Schüler unter anderem am Entstehen des Lehrpfads im Omsewitzer Grund beteiligt.

Helbig ist überzeugt, dass solche Aktivitäten ihren Beitrag zur Anerkennung der Schule in ihrem Umfeld leisten. 220 Schüler lernen an der zweizügigen Einrichtung. „Wir können 56 Kinder jedes Jahr aufnehmen, die Anmeldezahlen sind regelmäßig deutlich höher“, stellt Helbig fest. „Mehr Platz haben wir aber leider nicht.“ Auf ihrer Internetseite zitiert die 75. Grundschule aus Johann Peter Eckermanns „Gesprächen mit Goethe“: „Überhaupt lernt niemand etwas durch bloßes Anhören, und wer sich in gewissen Dingen nicht selbst tätig bemüht, weiß die Sachen nur oberflächlich und halb.“ Dem können alle Beteiligten an der neuen Kooperation sicher uneingeschränkt zustimmen.

Von Ingolf Pleil