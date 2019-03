Dresden

Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG ( EWG) setzt ihr Sanierungsprogramm an der Höhenpromenade in Gorbitz fort. Die EWG hat das Vorhaben schon im Jahr 2008 gestartet und saniert jetzt in einem ersten Bauabschnitt die Gebäude Leutewitzer Ring 21/23. Die Arbeiten werden bis November andauern, erklärte EWG-Vorstand Antje Neelmeijer. Im Juni sollen die Gebäude Leutewitzer Ring 35/37 in Angriff genommen werden und im Januar 2020 im dritten Bauabschnitt die Hausnummern 25 – 31.

Wohnungsgrößen werden dem Bedarf angepasst

Bei den Modernisierungsarbeiten erhalten die Gebäude nicht nur eine neue Fassade mit Wärmedämmung, neuen Fenster und Außentüren, auch das Innere wird grundlegend geändert. So entstehen anstelle der bisherigen Ein-, Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen neu zugeschnittene Zwei- und Drei-Raumwohnungen. „Wir passen die Wohnungsgrößen dem Bedarf an“, erklärt Neelmeijer. Künftig wird es nur noch drei Wohnungen pro Etage geben statt wie bisher vier.

Spuren der Sanierungsarbeiten am Leutewitzer Ring: Die Wohnungen werden modern ausgestattet.. Quelle: Anne Meinhardt

Wie schon bei der Modernisierung des Gebäudes Leutewitzer Ring 17, die 2015 abgeschlossen wurde, werden auch die Hausnummern 21 und 23 „seniorenfreundlich“ umgebaut. Heißt: Die Treppenhäuser erhalten Aufzüge, die auf jeder Etage halten. Die Einstiegshöhen in die Duschen werden verringert, die Wohnungen werden an die Bedürfnisse der meisten älteren Menschen angepasst. Griffe im Bad oder ein Klappsitz in der Dusche können optional installiert werden, so Neelmeijer.

33 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 2088 Quadratmetern werden im ersten Bauabschnitt entstehen. Einige Wohnungen erhalten eine offene Küche, andere eine separate Ankleide. Im Erdgeschoss der Hausnummer 21 wird es eine Gewerbeeinheit mit 190 Quadratmetern geben.

Investitionsvolumen für ersten Bauabschnitt liegt bei 3,6 Millionen Euro

Für die Modernisierung der Hausnummern 21/23 erhält die EWG Mittel aus dem Förderprogramm „Seniorengerechtes Umbauen“ des Freistaats Sachsen in Höhe von rund 390 000 Euro. Das Investitionsvolumen für den ersten Bauabschnitt liegt bei 3,6 Millionen Euro, so das EWG-Vorstandsmitglied.

Die gesamte Maßnahme am Leutewitzer Ring kostet 12,6 Millionen Euro, der Freistaat steuert 1,4 Millionen Euro Fördermittel bei. Nach dem Abschluss im Dezember 2020 stehen 51 Zwei-Raum-Wohnungen und 66 Drei-Raum-Wohnungen zur Verfügung.

184 neue Wohnungen an den Kräuterterrassen

Mit knapp 9000 Wohnungen ist die EWG die große Genossenschaft im Dresdner Westen. Der größte Teil des Bestandes ist mit rund 6000 Wohnungen am Neubau-Standort Gorbitz konzentriert. Die Nettokaltmiete liegt im Durchschnitt bei 5,49 Euro pro Quadratmeter.

Neben der Modernisierung der Höhenpromenade baut die EWG mit den Kräuterterrassen auch neue Wohnungen. Bis Mitte 2020 sollen am Kamilleweg und Thymianweg in Gorbitz 184 Wohnungen entstehen. Die ersten 44 wurden 2018 ihren Mietern übergeben, in diesem Jahr sollen weitere 22 fertig werden, so Neelmeijer. „Wir liegen im Zeit- und Kostenplan.“ Bis Mitte 2020 soll das Neubauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro abgeschlossen sein.

Von Thomas Baumann-Hartwig