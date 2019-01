Dresden

In der Reihe „Kunst im Schloss“ zeigt das Lingnerschloss, Bautzner Straße 132, im Foyer in der ersten Etage Werke von Eberhard von der Erde „Dresdner Ansichten“. Die Midissage zur Ausstellung findet am Mittwoch, 9.Januar, um 19 Uhr, im Obergeschoss des Schlosses statt. Die Ausstellung kann bis zum 31. März besucht werden. Reiseimpressionen ergänzen und bereichern ab sofort in der Beletage unter dem Titel „Unterwegs“ die umfangreiche Ausstellung.

Die Öffnungszeiten ab Sonnabend, 12. Januar, bis Ende März sind: Samstag, Sonn- und Feiertage 11 bis 17 Uhr.

Von der Erde, 1945 in Freital geboren, bevorzugt in seiner Malerei regionale Themen, vor allem die Stadt Dresden und die Dresdner Elblandschaft. Der Künstler lebt und arbeitet in Dresden und wird zur Midissage anwesend sein. Der Eintritt ist frei.

Von Carolin Seyffert