Dresden

Bei einem Unfall an der Kreuzung Weißeritzstraße/Pieschener Allee sind am Sonnabend gegen 17.20 Uhr zwei Personen verletzt worden. Ein 67-jähriger Toyota-Fahrer, der von der Pieschener Allee kam, verlor in Höhe des Heinz-Steyer-Stadions die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen einen Ampelmast prallte. Die 65-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer musste ambulant versorgt werden. Der Toyota wurde erheblich beschädigt. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr aus Richtung Messegelände. Dort fand die publikumsstarke Reisemesse statt.

Von tbh